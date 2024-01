BBB24: Alane não quer formar casal, mas assume que gosta de flertar com Nizam

A primeira festa do BBB24 foi marcada pela nítida aproximação de Nizam e Alane Dias. Os dois dançaram bem coladinhos durante a noite e chegaram a deitar juntos na mesma cama. Os participantes ficaram de conchinha até a manhã desta quinta-feira (11).

VEJA MAIS:

Apesar da aproximação, nenhum dos dois parece querer formar um casal. Durante uma conversa, Nizam confessou para Lucas Pizane, Giovanna Pitel e Fernanda sobre suas intenções com a paraense.

"Não tem por que eu ficar com a menina lá. Vamos supor que aconteça, e aí dá merda de eu ficar com essa menina. Eu vou me f*de.. Eu estou muito bem para ficar com uma pessoa agora", avaliou

As sisters que ouviam Nizam deram conselhos para o participante. "E ainda pode ficar queimado porque ela é muito princesinha", comentou a confeiteira. "Ainda pode acabar tomando hate. Magoou a menina, pegou e largou", completou a outra participante.

Nizam ficou pensativo durante a conversa e decidiu que a formação de um casal pode prejudicar ele no jogo.

"E amanhã eu vou sentar com ela e falar assim: querer eu quero para caralh*, assim como sei que você também, só que eu acho que a gente pode se prejudicar num jogo que os dois querem jogar", afirmou o executivo.

O que pensa Alane

Assim como Nizam, Alane também acredita que é uma má decisão formar um casal neste momento. No quarto do líder, a paraense falou sobre o assunto Deniziane Ferreira, Marcus Vinicius e Leidy Elin.

"Eu não quero ser a Alane do Nizam no BBB. Eu quero ser a Alane, e o Nizam, o Nizam. Ele falou isso e foi perfeito pra mim. Eu não vou ficar com ele, entendeu? Se eu ficar, vocês acham chato?", questionou a bailarina.

Diante da pergunta, a líder negou e aconselhou a paraense. "Não é a gente, é o que você quer, pra que você veio", opinou a fisioterapeuta. "É que eu não vim para ficar de casal, eu não quero ficar de casal, mas eu gosto de flertar com ele de vez em quando", assumiu Alane.