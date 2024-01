BBB 24: Após declarar voto em Alane, Nizam dorme de conchinha com a paraense

O primeiro casal do Big Brother Brasil 24 pode estar mais perto de se formar. Mesmo após muitas negações, Nizam e Alane passaram a noite juntos e protagonizaram momentos de carícias de baixo do edredom. Antes de irem dormir juntos de conchinha, o brother chegou até a falar que votaria na paraense.

Após a conquista da segunda Prova do Líder pelo cantor Rodriguinho, alguns brothers se reuniram no Quarto do Líder para discutir estratégias e conversar sobre a possibilidade do primeiro casal do BBB 24 estar se formando: Nizam e Alane.

Lucas Pizane revelou que viu o um selinho entre os dois na piscina. "A Alane. Eles deram um selinho, você soube? Deram um selinho lá na piscina", conta Lucas. "E o Nizam?", questionou Rodriguinho. "Na frente de todo mundo", narra Pizane. A revelação gerou reações diversas entre os participantes.

Apesar das câmeras não terem registrado o selinho, os brothers repercutiram o momento após Nizam sair da piscina.

No entanto, após Giovanna Pitel falar que a relação deles pode atrapalhar o jogo, Nizam disse que o selinho não muda nada. Ele também afirmou que não teria problema de votar em Alane se for preciso. "Não vai ter jogo com ela. O meu jogo é com vocês. Por isso não quero ter nada com ela. A gente é muito mais forte juntos", avisa Nizam.

"Eu não vou ser junto com ela porque não tem jogo com ela, nem existe isso. Nem teria com ela. Chegasse algum momento que eu tivesse que votar nela, eu ia votar nela de cara lavada", completa.

"Até porque ela é jogadora mesmo", afirma Rodriguinho. "Assim como ela votaria em mim antes disso", diz Nizam.

Mais tarde, os dois foram dormir juntos e rolou conchinha no endredom com Nizam e Alane. Os dois ainda amanheceram com uma troca de carícias no Quarto Fada. Ao acordar, o brother deixou um beijo na bochecha da sister.

Depois, Alane pega a mão de Nizam e a posiciona sobre seu próprio peito. Na sequência, o executivo de contas passa a massagear o pescoço da modelo. Em outro momento, Nizam beija o ombro de Alane e se aproxima do rosto da sister. Ela passa a mão pelo cabelo do brother e, depois, os dois se ajeitam para voltar a dormir lado a lado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)