BBB 24: Antes de entrar no reality, Vinicius Rodrigues detalhou como perdeu a perna em acidente

Integrante do Camarote, do “BBB 24”, Vinicius Rodrigues, emocionou ao dar detalhes de como perdeu a perna esquerda, aos 19 anos, em um acidente. Há dez anos, o vice-campeão paralímpico de atletismo foi fechado por um carro quando estava andando de moto em uma rua do Paraná, sua cidade natal. Ele trabalhava na oficina mecânica de uma seguradora quando resolveu dar uma volta na hora do almoço.

Durante uma entrevista ao Mini Podcast, antes de entrar no reality, o atleta explicou, "um carro me fechou. Estava a 60 km por hora. Bati e fiquei sentado no canteiro. Voei em câmera lenta, lembro de tudo. Eu girei. Braço quebrado, perna dobrada na bunda. Joguei a perna para frente e tentei levantar, mas não consegui. Percebi que minha perna estava mole. Estava de calça, mas senti o estrago, vi que minha perna tinha quebrado. Tive fratura exposta. Minha perna explodiu, a pele que segurou", contou.

Vinicius lembra não ter sentido dor na hora por conta da adrenalina e do susto. “Fui para o hospital, com hemorragia, perdi muito sangue, fiquei amarelão”, disse. Na época, o brother estava treinando para fazer prova para polícia do Paraná e teve que ser forte para superar a tragédia.