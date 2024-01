No BBB 24, Vinicius Rodrigues fala de problema com perna mecânica durante prova do líder

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues falou sobre o problema que enfrentou com perna mecânica durante a dinâmica da prova do líder no Big Brother Brasil 24, entre a noite de segunda-feira (8) e a tarde desta terça-feira (9).

Em uma prova que envolvia resistência e um circuito que exigia um trajeto em cima de uma gosma verde, Vinicius chegou a ser alertado pela produção que era possível trocar a prótese que estava no momento por uma à prova d´água, que ele mesmo levou para o programa também.

Depois de ter sido eliminado na prova, o atleta entrou no assunto em uma conversa com outros participantes do reality show. De acordo com as suas palavras, a produção teria o alertado sobre a necessidade de uma prótese assim, mas ele não imaginaria que teria uma prova nesse nível logo no início do programa, que estreou na segunda-feira (8).

“Eles [produção] me alertaram, só que eu não achava que teria uma prova nesse nível e eu tinha que ter ido para lá com a [prótese] prova d'água”, disse.

A carreira de Vinícius no paratletismo começou aos 19 anos, quando sofreu um acidente de moto, em Maringá-PR, sua cidade natal. Ele teve parte da perna esquerda amputada e hoje compete nos 100m rasos, tendo conquistado uma medalha de prata para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021.