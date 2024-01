BBB 24: o que rolou na madrugada desta quinta-feira, 11? Estratégia, conchinha e primeira eliminação

A noite desta quinta-feira (11) foi agitada no Big Brother Brasil 24. Após a eliminação de Maycon, com 8,46% dos votos para ficar, os brothers tiveram mais uma Prova do Líder e quem conquistou a liderança foi o cantor Rodriguinho.

Após os acontecimentos da noite, alguns participantes ficaram mais atentos em relação ao jogo e começaram a conversar sobre estratégias para o próximo Paredão durante a madrugada. Além disso, o primeiro casal do BBB 24 pode estar mais perto de se formar. Confira tudo que rolou.

Nomes na mira do líder

Rodriguinho revelou as três pessoas que estão na mira dele para o próximo paredão: Beatriz, Davi e Isabelle. Beatriz ficou nervosa com a possibilidade de ser indicada, mas o líder a tranquilizou. "Fica tranquila, confia em mim. Pode ficar tranquila! Eu tinha que dar três, tá? Pode ficar super tranquila!", declarou.

Davi, por outro lado, acredita que será indicado e está confiante de que vai voltar da berlinda. "Eu digo a você uma coisa que estou sentindo, que não vou sair. Ele vai me indicar e eu não vou sair", disse.

Ao definir Isabelle como uma de suas opções de voto, Rodriguinho se referiu a manauara usando o termo "índia". Mais tarde, após a fala ter repercutido na casa, o cantor pediu desculpas e a sister, explicou que essa não é a forma correta. "É indígena ou povo originário", alertou.

Primeiro casal da edição?

No Quarto do Líder, Lucas Pizane revelou que Nizam e Alane deram um selinho. "Eles deram um selinho, você soube? Deram um selinho lá na piscina. Na frente de todo mundo", narra Pizane.

No entanto, Nizam voltou a negar sobre a possibilidade de formar casal com a sister e que o selinho não muda nada entre os dois. "Qual é o problema? Eu dou selinho na minha mãe", disse. Ainda durante a conversa, o brother até declarou que votaria em Alane.

Mais tarde, Nizam e Alane dormiram juntos na mesma cama de conchinha em clima de romance.

Alane decepcionada com o líder

Alane ficou chateada com Rodriguinho após ficar de fora do VIP do cantor. "Eu estou me sentindo muito triste, não estou triste de estar na Xepa. Estou triste porque você seria uma das primeiras pessoas do meu VIP", disse. A paraense até chorou durante a conversa.

Mais tarde, em conversa com Beatriz, Alane revelou que havia criado uma relação paternal com Rodriguinho e que por isso a decepção foi grande. "É muito triste, amiga, porque eu trouxe um problema lá de fora pra cá, entendeu? Ausência de pai. Queria que ele fosse meu pai e fui rejeitada aqui. Acabou com a minha cabeça", confessou.

Estratégia e papo sobre jogo

Após a eliminação de Maycon, o jogo começou a esquentar na casa. Com a vitória de Rodriguinho, os brothers começaram a se movimentar e a pensar mais no jogo. Fernanda e Giovanna Pitel levantaram o nome de Lucas Luigi como opção de voto. Logo em seguida, Fernanda encerrou a conversa caso alguém estivesse ouvindo. "Devem estar de butuca aí. As garotas estão tudo de butuca. Joguinho baixo", disse.

Na sala, Giovanna, Raquele, Thalyta, Lucas Henrique e Isabelle analisaram a possibilidade de votar em Juninho ou trazer o motoboy para o lado deles. Wanessa Camargo também está ligada no game e disse que já tem três opções de voto: Davi, Lucas Luigi e Juninho. "São os três menos próximos", justificou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)