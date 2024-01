BBB 24: nova dinâmica tem primeira Prova do Anjo e eliminação no domingo (14)

O apresentador Tadeu Schmidt explicou para o público nesta quinta-feira (11), como será a dinâmica da semana. Será conhecido o primeiro anjo do programa.

Iniciada com a Prova do Líder hoje. Na sexta-feira (12), terá a primeira Prova do Anjo, com anjo autoimune e que ainda vai imunizar um participante.

Ainda amanhã (12), um novo paredão será formado: o Líder vota em uma pessoa, a casa escolhe outra e esse escolhido puxa mais um participante.

No domingo (14), ocorre a eliminação.