BBB 24: Giovanna quebrou o pé e terá que usar bota imobilizadora por 5 semanas

Após a primeira festa do BBB 24, Giovanna começou a sentir dores no pé. No início da noite desta quinta-feira (11), ela recebeu a notícia: está com uma fratura e vai precisar realizar tratamento.

A sister fraturou o 5º metatarso do pé e vai precisar ficar cinco semanas com bota ortopédica. Essa é o mesmo tipo de fratura sofrida pelo jogador Neymar. Na época, ele ficou afastado dos gramados por três meses e 18 jogos.

"Tem que ficar cinco semanas com esse trem. Como vou participar das provas? Duas vezes por semana têm prova", diz ela.

Ela voltou do atendimento médico bastante abalada e usando muletas. "Não sei se eles vão me tirar por causa disso", comentou em conversa com Deniziane e Nizam.

Giovanna chorou muito e enfatizou que não queria sair do programa. Vale lembrar, que a sister está no paredão de hoje, disputado com Yasmin Brunet e Maycon.