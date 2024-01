BBB 24: Bumbum de Yasmin Brunet dá o que falar no reality

O bumbum da modelo Yasmin Brunet tem dado o que falar no BBB 24, dentro e fora da casa. Os internautas têm elogiado bastante a modelo, mas no confinamento, o assunto tem tirado Yasmin do foco. Em conversa com Wanessa Camargo, a sister desabafou: "Eu tinha muita questão (eu ainda tenho) com meu corpo, até eu ver o início do clipe da Anitta, 'Vai malandra', e achei libertador. Ela deu ênfase para imperfeições da bunda dela que incomodavam na minha. Eu até comentei com a minha mãe; olha que f*da o clipe da Anitta."

"Eu tenho celulite, gordura e culote. Eu tenho um corpo", completou Yasmin.

Já na internet, os usuários ficaram na dúvida se o bumbum da modelo tem ou não silicone.

Em 2022, no fim do ano, Yasmin comentou em suas redes sociais que essa era a pergunta que ela mais recebia. "Gente… Minha bunda é 100% de verdade, é gordura! Quando engordo vai sempre (para o) quadril/bunda", disse, na ocasião.

Porém, a modelo também recorreu aos bioestimulantes de colágeno. O procedimento aumenta a quantidade de fibras no local aplicado.