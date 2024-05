Mãe de Gabriel Medina fala sobre reconciliação com o filho

A família Medina parece ter encontrado a paz após uma fase conturbada. Depois de um período afastados, Gabriel Medina e a mãe, Simone, apareceram juntinhos novamente. Em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (15), os dois mostraram que estão reconciliados.

"Voltando ao dia de hoje, não só comemorando o aniversário da minha princesa, mas a restituição da minha família. O bem sempre vence, o amor sempre prevalecerá", escreveu Simone.

O texto faz parte da legenda de uma publicação repleta de fotos com a família, que comemoravam os 19 anos da filha mais nova, Sophia. Porém, o que chamou atenção foram duas imagens em que aparece apenas com Medina.

Simone iniciou o texto falando sobre a alegria de estar junto do toda a família e destacou que todos estão felizes. Ela também aproveitou para se declarar para o marido e os filhos.

"Amo meus filhos demais, meu coração explodindo de alegria de abraçá-los, sentir o cheirinho deles, vê-los se divertindo, sorrindo. Eu amo você, Charlão Medina, obrigada por dizer sim para a nossa família, cuidar de nós e não desistir nunca. Amo amo amo vocês: Gabriel, Felipe, Sophia e Fernando Junior, demais. Jesus e vocês são a razão da minha existência", finalizou Simone.

Medina rompeu com a família em 2020, mesmo período do relacionamento do atleta com Yasmin Brunet. O motivo da desavença teria sido financeiro.