Primeira-dama de Arari que publicou vídeo íntimo fala sobre 'ficada' com Gabriel Medina

Ingrid Andrade, influenciadora e primeira-dama de Arari, no interior do Maranhão, que ganhou destaque após publicar um vídeo íntimo sem querer nas redes sociais, apareceu novamente na mídia. Após a repercussão do caso, a esposa do prefeito Rui Filho (PTB) prometeu explicar uma 'ficada' com o surfista Gabriel Medina.

De acordo com o Extra, o caso teria acontecido em 2019, em Fernando de Noronha.

VEJA MAIS

Ingrid compartilhou uma entrevista em suas redes, e disse que de fato o “affair" aconteceu: “Eu fiquei sim com o Gabriel Medina, mas na época não quisemos divulgar pois eu estava recém separada e não tinha interesse em divulgar isso. Atualmente, eu estou casada e sou mãe de gêmeas. Na época em que ficamos lá em Noronha, eu nem sabia que 'ele era ele'”.

"Na verdade, eu cheguei no hotel de madrugada, após comemorar o meu aniversário. Eu havia bebido um pouco e estava acompanhada por uma amiga. Como eu estava com fome, pedi ao restaurante um sanduíche e por conta do horário, ele já estava fechado. Com isso, começamos a zoar e o Gabriel abriu a porta do quarto e falou: 'Aqui tem uma maçã, tu não quer?'. Eu disse 'quero' e fui lá. No quarto dele, comi a maçã, ficamos conversando e ele me contou que estava lá para surfar e de repente, começamos a nos beijar e aí rolou! Fiquei lá com ele”, acrescentou a influenciadora.