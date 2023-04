Gabriel Medina quebra jejum e vence a etapa de Margaret River: "Bem especial"

Nas primeiras etapas do ano no circuito da WSL, Gabriel Medina teve dificuldades em mostrar seu melhor desempenho. Ele não havia chegado às quartas de final até a etapa de Margaret River. No entanto, o plano para mudar essa situação já estava traçado na mente do tricampeão mundial antes mesmo de ele desembarcar na Oceania.

Medina não deixou o plano escapar de sua cabeça, mesmo em meio a um início ruim de temporada. Na Austrália, ele recuperou a segurança sobre a prancha e fez um campeonato impecável. Enfileirou vitórias até conquistar o título da disputa, desbancando o americano Griffin Colapinto na final e garantindo o 17º troféu de sua carreira.

Para Medina, vencer em Margaret River foi especial, já que sempre teve dificuldades na bateria do local. Ele se sentiu bem por conseguir boas ondas e vencer. A vitória encerra um longo período sem conquistas para o brasileiro, que não vencia desde a etapa de Trestles, nos Estados Unidos, em 2021, onde conquistou o tricampeonato mundial.

"É bem especial vencer aqui. É uma etapa onde eu sempre tive problemas para vencer as baterias. Eu me senti bem por conseguir boas ondas e vencer. Eu estou me sentindo melhor, me sentindo como se estivesse no meu ritmo de novo. Griff e eu sempre tivemos boas batalhas. Eu amo competir contra os caras e é por isso que estamos aqui. É uma onda realmente muito difícil e estou feliz com a minha evolução", disse.

Após um período afastado para cuidar de sua saúde mental e tratar uma lesão no joelho, Medina mostra que está em forma para buscar o quarto troféu do circuito. A próxima etapa do Circuito Mundial é o Surf Ranch, que acontece nos dias 27 e 28 de maio, na piscina de ondas de Kelly Slater, em Lemoore, na Califórnia (EUA).