Tatiana Weston-Webb fica em segundo na fase de classificação e avança às oitavas em Margaret River

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb avançou às oitavas de final da etapa de Margaret River, na Austrália, do circuito mundial de surfe (WSL). Tati ficou em segundo lugar na bateria de abertura contra Bettylou Sakura Johnson e Courtney Conlogue.

A brasileira começou bem a bateria e tirou um 6,33 na primeira onda. Ela se manteve na liderança do confronto até a reta final, quando foi superada por Bettylou. Conlogue foi para a repescagem.

Nas oitavas de final, Tati vai enfrentar a americana Lakey Peterson, a 15ª colocada no circuito mundial. As datas dos confrontos ainda não foram definidas pela organização do torneio. Vale ressaltar, no entanto, que a etapa de Margaret River deve ser finalizada até o dia 29 de maio.