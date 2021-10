Mãe de Gabriel Medina volta a se manifestar nas redes sociais sobre briga familiar

A empresária Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, se pronunciou mais vez nas redes sociais com um desabafo sobre as polêmicas envolvendo a família. A publicação nos stories do Instagram foi feita no último domingo (24). Nela Simone diz que vem recebendo muitas críticas e que toda a situação tem feito mal para a sua saúde. As informações são da Istoé.

“Gente, sinceramente… Claro que respeito Instagram de fofoca, como respeito a todos. Sei que dá engajamento, tem gente que paga as contas com isso, sei que dá trabalho e tem que ter dedicação, mas vocês não têm ideia do quanto isso faz mal para a alma! Ver coisas tão pessoais passando pela boca de tanta gente que não tem nada a ver… Isso adoece real! Posso afirmar porque já prejudiquei minha saúde mental e, consequentemente, física. Desenvolvi uma doença na tireoide por causa da força negativa que isso tem”, diz a postagem original.

Simone ainda pediu para as pessoas refletirem sobre opinar sobre a vida dos outros. “Sério, apenas reflitam um pouco. Tanto você que consome esse conteúdo e vai lá opinar, julgar, esquecer de todos os seus defeitos para criticar os dos outros, quanto você que poderia estar usando a sua inteligência e dedicação com outro emprego mas usa a energia para “trabalhar” com algo que simplesmente estraga vidas… Faz as pessoas brigarem, discutirem, chorarem, se destruírem… Muito triste, sério”, continua o texto repostado por Simone.

“Para você é só uma gracinha, para a pessoa que está na história, é uma tragédia. Todo mundo sofre, cara. Não tem essa de “vida pública”. As pessoas são públicas pela vida profissional, não pela pessoal. Sei que não posso desejar que parem, mas desejo que os que são alvos de fofoca tenham saúde mental para encarar e não deixarem essas opiniões serem maiores do que a própria força pessoal”, finalizou.