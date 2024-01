BBB24: MC Bin Laden presenteia Lucas Luigi com tênis de coleção exclusiva

MC Bin Laden comoveu ao presentear Lucas Luigi, participante do grupo pipoca no "BBB 24", com um par de tênis. Ele chamou o brother no quarto e lhe entregou o calçado. O momento chamou atenção e comoveu os internautas. O tênis que agora é de Luigi faz parte de uma coleção exclusiva da Nike.

O tênis em questão é um Jordan Tatum 1 'Pink Lemonade', que é uma assinatura inaugural de Jason Tatum, atleta da NBA. O sapato tem um esquema de cores pink e verde, inspirado em uma das bebidas favoritas do jogador, e custa cerca de R$ 1,6 mil.