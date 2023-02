MC Bin Laden comemora parceria com Gorillaz

O MC Bin Laden é mais um artista que quer levar o funk para o mundo. Ele lançou, no último domingo (26), a música “Controllah”, que é um feat com a banda Gorillaz. Nas redes sociais, o artista comemorou o lançamento da música como uma “vitória pro funk e pro movimento”.

“Um feat meu com uma das maiores bandas do mundo. Funk sendo ouvido no mundo todo”, escreveu. “E Trazer pro nosso país um feat de respeito e grandeza. Parabéns a todos. E a vocês que estão comigo há anos e apoiando sempre”.

O cantor também contou que há uma segunda parceria com a banda liderada por Damon Albarn, ainda sem previsão de lançamento, que parece ser mais animada e brasileira em comparação à “Controllah”.