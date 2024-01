BBB 24: Internautas apontam assédio de Nizam contra Alane em cena do edredom

A cena de Nizam e Alane está causando revolta em alguns internautas. No X, telespectadores resgataram cenas do momento que aconteceu na madrugada de hoje (12) e apontam um possível assédio do participante. Segundo a web, a atriz estava dormindo quando ele colocou a mão dela em suas partes íntimas. Veja:

VEJA MAIS

Nas imagens do programa, é possível ver uma movimentação embaixo do edredom e a paraense aparece de olhos fechados. "Parece que ela está dormindo e ele está colocando a mão dela lá. Isso é assédio", escreveu uma pessoa no X.

Além da cena que repercutiu nas redes, outro trecho no qual Nizam aparece tocando os seios de Alane também está gerando comentários. "Que nojo", escreveu um internauta.