BBB 24: paraense Alane escapa de Paredão; disputa está entre Beatriz, Pizane e Davi

Logo após se consagrar o terceiro Líder do BBB 24, Lucas já precisou votar no Paredão triplo deste domingo (15). Ele colocou Beatriz direto para a berlinda. Se juntaram no Paredão com ela Pizane e Davi.

Depois o Líder realizou os sorteios para iniciar o sistema de vetos: Giovanna vetou Nizam, Beatriz escolheu o Rodriguinho, Deniziane vetar Juninho, Yasmin opta por vetar Luigi, Vinicius escolhe vetar Raquele e Davi decide vetar da votação Matteus.

VEJA MAIS

No confessionário: Vanessa Lopes vota em Alane, Vinicius escolheu Michel, Deniziane vota em Raquele, Beatriz escolhe Pizane, Davi vota em Nizam, Fernanda vota em Alane, Marcus Vinicius em Pizane, Giovanna escolhe Juninho, Michel vota em Nizam, Isabelle escolhe Nizam, Pizane vota em Alane, Pitel também escolhe a paraense, MC Bin Laden vota em Raquele, Yasmin vota em Marcus Vinicius, Wanessa vota em Davi, Leidy Elin vota em Pizane, Alane vota em Pizane.

No empate entre Pizane e Alana, o Líder Lucas optou por Pizane.

Os seis vetados mandaram Davi para o Paredão.

ENTENDA

No Paredão tripo, o Líder emparedou Beatriz. Seis participantes foram sorteados para vetar seis pessoas, que não votaram esse Paredão. Os seis aptos realizaram os seus votos no confessionário e os seis vetados, em consenso, colocaram uma pessoa no Paredão.

A eliminação é na próxima terça-feira (17).