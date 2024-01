BBB 24: Thalyta. é a primeira mulher a deixar a casa

Thalyta foi a segunda eliminado da BBB 24. Na noite deste domingo (14), a mineira deixou o reality em Paredão triplo.

A sister saiu da disputa pelo prêmio com 22,71% da média dos votos para ficar. Em segundo lugar ficou Juninho, com 25,14% de média, e na terceira colocação, Davi, com 52,15% da média de votos para ficar.

VEJA MAIS

Thalyta foi parar no Paredão na última sexta (12) após receber o Contragolpe de Juninho. Ele foi o mais votado pela casa e Davi foi pelo Líder Rodriguinho.

Os votos da casa empataram entre Juninho e Giovanna, e Rodriguinho desempatou.