BBB 24: Mãe de Ludmilla reage após Rodriguinho falar mal da música da filha na festa

Após o show de Ludmilla, na madrugada deste domingo (14), na casa do BBB 24, Rodriguinho e Wanessa conversavam sobre a apresentação da cantora e o pagodeiro criticou a presença de um palavrão da canção "Vem amor, bate, não pára". Mas neste domingo (14), a mãe da artista, Silvana Oliveira, fez um vídeo rebatendo a crítica do pagodeiro.

"Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? Aí, você vê onde está o recalque. É puro recalque. Outra coisa, amo as músicas do Gaab, filho dele. E fala palavrão, também. Aí, você vê onde está o machismo. Macho pode falar e mulher não?", disse Silvana.

Silvana também falou sobre o comentário que o pagodeiro fez sobre a aparência da filha. "Alguém comentou que Ludmilla estava bonita e ele disse: 'Mas também, com o dinheiro que ela tem'. Oxe, mas ele já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê? Diz aí, meu irmão. Se perdeu? Gastou o dinheiro e não cuidou da cara?".

A empresária não escondeu a vontade de ver o cantor fora do reality show. "Pare de ser fã encubado. Rodriguinho, não está com saudade dos netos? Vovô surtou. Manda para casa. Misericórdia", completou.

Tudo começou quando, em uma conversa com Yasmin Brunet, Rodriguinho e Wanessa Camargo falaram sobre a reação no show. “Qualquer pessoa pode se escandalizar com a frase ‘bate com o p*u na minha cara”, disse Rodriguinho, referindo-se à letra da canção.

“Eu estou me sentindo velha”, afirmou Wanessa. “Para você nova, ia ser feia esta frase. Esta frase não é legal”, continuou Rodriguinho. “Mas a moçada gosta, não está nem aí”, respondeu a cantora.

Ele concluiu: “Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra bate o p*u na minha cara. Nada para mim vai ser legal”.