BBB 24: Mãe de Alane diz que seria 'frustrante' ter Nizam como genro

A mãe da paraense Alane Dias, Aline Dias, usou as redes sociais para se pronunciar sobre Nizam. A manifestação ocorreu após o brother afirmar dentro da casa que a mãe da sister iria ter o melhor genro, que seria ele mesmo. “Eu jamais gostaria de ter um genro com um comportamento desse, uma pessoa manipuladora, que distrata as mulheres, e a última coisa que eu queria era ter um genro assim na minha vida”, declarou.

