'Pé Na Areia' divulga nomes confirmados no maior festival de verão do Pará

Depois de um período cuidando da saúde e do histórico de sucesso e lotação máxima do Desmanttelo em Belém, Nattanzinho retorna para mais um show marcante. Ele é uma das atrações do “Verão Sal Pé na Areia”, realizado em Salinópolis, nordeste paraense.

O Desmanttelo é um projeto do artista que contempla uma apresentação de mais de 5 horas, literalmente, até o amanhecer. O evento também tem convidados surpresas. Em Belém, a apresentação foi em dezembro do ano passado, no estádio Mangueirão, e teve as participações de Xand Avião, que agora retorna também no “Verão Sal Pé na Areia”.

Nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho, a cidade praiana recebe o maior festival de verão. Além de dos dois cearenses, Wesley Safadão, Henry Freitas e Taty Girl também estão confirmados nessa mistura.

O primeiro nome anunciado nas redes sociais foi o do Nattanzinho, que gerou um alvoroço entre os fãs. Tudo porque o artista retorna aos palcos paraenses após mais de dois meses afastado dos palcos para cuidar de um problema de saúde. O cantor cearense precisou tratar uma infecção causada pela bactéria H. Pylori, que causa edema nas cordas vocais, gerando rouquidão e perda de voz.

"Eu fico sempre muito feliz de fazer shows no Pará, ainda mais em um festival tão gostoso como o Pé Na Areia. Muito bom voltar para essa festa linda. Quer vibe melhor do que essa? Já até imagino a galera cantando 'Amor Na Praia' e curtindo muito o meu novo repertório, preparado com muito carinho", disse o cantor em conversa com O Liberal.

Para esse show em Salinas, Nattan chega com a novidade no setlist atualizado, que terá como base o DVD "Estilo Nattanzinho", gravado no Vila JK, em São Paulo, em um evento exclusivo para convidados, na última quarta-feira (1º). A gravação foi marcada por momentos emocionantes e apresentações memoráveis, com participações especiais de peso no palco, incluindo Luan Santana, Ana Castela, MC Daniel, Melody e Grupo Deixa Falar.

Enquanto Nattan encantava o público com seu novo repertório, uma lista de famosos prestigiava o evento. Entre eles estavam Maísa Silva, Pequena Lo, Vivi, João Silva, Gui Araújo, Flay, Bia do Brás, Rafa Uccman, Kerline, Gustavo Marsengo, Lais Caldas, Guilherme Napolitano, Sarah Andrade, Rodrigo Mussi, Kerline, Gabriel Fop, Jean Paulo, entre outros.

Ao longo da noite, foram gravadas 12 músicas inéditas que traduzem o DNA artístico do cantor. O repertório do projeto foi selecionado a partir de uma imersão musical com o renomado produtor Dudu Borges e teve como critério a troca de sensações e a conexão especial que Nattan tem com o seu público durante os shows.

“Estou vivendo um momento muito especial e não poderia deixar de compartilhar essa felicidade com os meus fãs paraenses, que sempre me recebem de braços abertos, com muito calor e alegria, do jeito que o Nattanzinho gosta. A galera pode esperar muita diversão, alegria e um repertório incrível., declara.