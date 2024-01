BBB 24: Paraense Alane Dias desmaia após discussão com Nizam

A paraense Alane Dias desmaiou na noite deste sábado (13) dentro da casa do BBB24. Nas redes sociais, internautas apontam que tudo teria ocorrido após uma discussão com Nizam. Alguns brothers percebem o que está acontecendo e começam a ajudar.

Ainda segundo os internautas, Nizam estava chorando após descobrir que a história do espelho chegou em Vanessa Lopes. O brother disse que gostaria de saber como ela ficou sabendo, visto que só tinham os homens no quarto.

Alane foi conversar com o Nizam e disse que achou errado ela, como amiga, ter contado para ele que Vanessa ficou chateada.

A sister queria falar com a V​anessa e quer saber se o Nizam fica chateado se ela expor. Nizam disse que se a Alane contar para Vanessa que ele falou do espelho, vai ser uma merda gigantesca, pois não foi só ele quem falou e ele estava falando do trabalho dela. Após isso, Alane desmaiou.