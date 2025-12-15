Capa Jornal Amazônia
Virginia Fonseca se arrepende de procedimento que deixou o rosto em 'carne viva'

Influenciadora apareceu com a pele avermelhada nas redes sociais e afirmou que reação faz parte do pós-procedimento

Hannah Franco
fonte

Virginia Fonseca chama atenção ao aparecer com rosto em carne viva (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca contou aos seguidores, nesta segunda-feira (15), que se arrependeu de ter realizado um procedimento estético no rosto que deixou a pele bastante avermelhada. Segundo ela, no dia do tratamento, o rosto chegou a ficar em “carne viva”.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Virginia comentou a situação ao tentar se proteger do sol. “Coloquei esse boné na intenção de não pegar sol no rosto, mas não vai adiantar de nada”, disse.

Em seguida, lamentou a decisão de fazer o procedimento neste período do ano. “Tinha necessidade de inventar isso no rosto no fim do ano? Eu sendo eu”, afirmou. As imagens chamaram atenção dos seguidores e geraram questionamentos sobre o estado da pele da influenciadora, que explicou que a reação já era esperada.

Virginia já havia repercutido no domingo (14), quando apareceu nas redes sociais com o rosto em carne viva após passar por uma sequência de procedimentos estéticos. As imagens, compartilhadas nos stories, mostravam a pele visivelmente sensibilizada.

Segundo a influenciadora, o visual impactante faz parte do pós-procedimento imediato e não indica complicações. “Meu rosto vai ficar assim agora por pelo menos 24 horas”, explicou, reforçando que a reação estava prevista dentro do protocolo realizado.

Entenda o procedimento feito por Virginia Fonseca

De acordo com Virginia, os tratamentos tiveram como foco melhorar a firmeza, a textura e o processo de regeneração da pele. Ela detalhou que os procedimentos foram realizados em etapas.

A primeira fase envolveu um tratamento corporal no abdômen, com uso de radiofrequência, técnica utilizada para estimular a musculatura e melhorar a aparência da pele. Depois, a influenciadora passou por um procedimento facial indicado para acalmar a pele, reduzir inflamações e auxiliar na cicatrização.

Na sequência, foi aplicada a radiofrequência monopolar, bastante usada em protocolos estéticos para combater a flacidez e ajudar na definição do contorno facial.

A etapa final foi a mais intensa e responsável pelo aspecto que mais chamou atenção dos seguidores. O procedimento teve como objetivo melhorar a textura da pele e acelerar a regeneração, mas acabou deixando o rosto de Virginia com aparência de “carne viva”. Apesar do impacto visual, a influenciadora reforçou que segue as orientações pós-procedimento e que a reação faz parte do processo de recuperação.

Cultura
