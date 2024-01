BBB 24: Alane diz que observou 'red flags' em Nizam; entenda o significado por trás do termo

Na madrugada desta segunda-feira (15), após mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil 24, Alane chamou a atenção dos internautas ao usar o termo "red flags" durante uma conversa com outros brothers na casa. O termo, que significa "bandeiras vermelhas" em inglês, é usado para alertar sobre comportamentos abusivos em relacionamentos.

Alane comentou sobre seu polêmico relacionamento com Nizam e disse que ele apontou para sua cara. A atitude do brother a levou a relembrar relacionamentos abusivos de seu passado. "Amigo, na festa, o Nizam tava assim pra mim [com o dedo na cara]. Ele tá dando indícios de quem ele, de fato, é. Ele falou 'você não tem que fazer isso' com o dedo nem na minha cara", disse.

A paraense também disse que já observou outros sinais de alerta. "Ele tá dando indícios e é nessa hora que tem que perceber. É isso que aprendi nos relacionamentos que foram abusivos, que são essas red flags... 'P*rra, fez isso de agora' e só tende a piorar", completou.

O termo "red flags" ganhou popularidade nas redes sociais, como o TikTok e o Twitter, para alertar as mulheres sobre características tóxicas em relacionamentos. Na trend que viralizou, diversas mulheres contam sobre situações que já ocorreram em algum encontro em que o parceiro mostra algum "perigo" em seu comportamento.

Os sinais de alerta podem ser sutis e até confundidos com formas de atenção e carinho. Alguns exemplos de red flags são ciúmes excessivos, agressividade, brigas constantes e o sentimento de culpa.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)