BBB24: Vanessa Lopes sobre Nizam: 'o primeiro hétero top incrível que temos no Brasil em um reality'

Nizam e Vanessa Lopes estão no Quarto Fada conversando sobre os últimos acontecimentos da casa do BBB 24. O brother, que discutiu com Davi após a formação do Paredão, diz para a sister que teve que "ter sangue de barata".

"Vanessa, o que aconteceu aqui hoje, eu tive que ter sangue de barata", ele começa. "Eu não escutei. E teve coisa que se eu tivesse escutado, eu ia ter descascado na hora", diz Vanessa.

Na sequência, a sister elogia Nizam: "Você é inteligente. E você não é o hétero top que eu achei que você era", diz. "Ele é, você que não sabe", dispara Pizane. Vanessa Lopes continua: "O primeiro hétero top incrível que temos no Brasil em um reality de verdade e que está jogando". "Está te enganando", continua Pizane.