BBB 24: Big Fone no programa deverá tocar para agitar o jogo

O Big Fone deve tocar no BBB 24. Essa foi a dica de Boninho nas redes sociais. O diretor de entretenimento da TV Globo, Boninho, fez um post nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (24) anunciando a estreia do famoso Big Fone no BBB 24.

Na publicação, Boninho falou que o telefone "vai começar fazendo um strike". "E aí? O que vai ser?", questionou. "Atenção, preste muita atenção. Alguém viu algum Big Fone por aí?", indagou Boninho.

Muitos seguidores do diretor começaram a perguntar quando o Big Fone vai tocar. Dia e horário da chamada ainda não foram revelados.