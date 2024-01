Saiba quem é Helô Rodrigues, affair revelada por Vinicius após sair do BBB 24

Após ser eliminado do BBB 24, Vinicius participou do Bate-Papo BBB. O atleta paralímpico conversou com Thais Fersoza e Ed Gama e revelou que antes do confinamento vivia um affair com a cantora Helô Rodrigues.

VEJA MAIS

Quem é Helô Rodrigues?

Nas redes sociais ela tem mais de 7,5 mil seguidores. Se descreve como artista independente, cantora, compositora e modelo e chama a atenção pelas madeixas coloridas. De acordo com as informações de uma plataforma digital de música, Helô começou muito nova a se envolver com a arte e, em 2020, lançou sua primeira música autoral.