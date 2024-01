BBB 24: Shows de Jota Quest e Zeca Pagodinho prometem agitar a casa

A casa mais vigiada do Brasil vai receber shows de grandes artistas nesta semana. Nesta quarta-feira (24), os participantes do BBB 24 vão curtir o pop rock clássico da banda Jota Quest, que comanda a festa da noite.

Com Rogério Flausino à frente, a banda mineira promete agitar os Brothers com os maiores sucessos desses 25 anos de carreira. Músicas que certamente não vão faltar no repertório são: "Amor Maior", "Na Moral", "Blecaute" e "Numa boa".

Já no sábado (27), o palco do BBB 24 abre as portas para Zeca Pagodinho, que vai animar os participantes do reality com seu jeito marcante e irreverente de fazer samba.

A festa de Zeca será uma antecipação de seu aniversário de 40 anos de carreira. O show contará com clássicos que marcaram a trajetória do cantor, que soma mais de 20 discos lançados.

O show do sambista contará com a participação do cantor Pretinho da Serrinha, que já fez outros projetos musicais com Zeca Pagodinho.