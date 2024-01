BBB 24: Ludmilla cresce 132% nas buscas por seu nome no Spotify após festa no reality

A ganhadora do Grammy e agora também uma das atrações do Coachella 2024, LUDMILLA animou os brothers e sisters na segunda festa do BBB 24, com muita dança e o novo single Maliciosa - Ao Vivo. Com o grande agito, que contagiou também o público de fora da casa do BBB, a cantora teve um aumento de 132% nas buscas por seu nome no Spotify e 34% por seu perfil na semana seguinte (de 13 a 20 de janeiro) à sua apresentação no programa.

Entre as músicas de maior crescimento em streams da artista durante o mesmo período, está Nunca me verá chorar com 150%, seguida por Macetando, feita em parceria com Ivete Sangalo, com 84%; e Onda diferente (feat. Papatinho) em parceria com Anitta e Papatinho, com 83%.

Confira as músicas da artista mais escutadas após sua apresentação no BBB 24 (período de 13 a 20 de janeiro):

1- Dia de Fluxo, por Ana Castela, LUDMILLA e AgroPlay

2- Macetando, por Ivete Sangalo e LUDMILLA

3- Ainda Gosto de Você / Já Era - Ao Vivo, por Sorriso Maroto, Belo e LUDMILLA

4- Insônia - Ao Vivo, por Marília Mendonça e LUDMILLA

5- Maldivas, por LUDMILLA

6- Maliciosa - Ao Vivo, por LUDMILLA

7- Sintomas de Prazer, por LUDMILLA

8- Me Espera - Ao Vivo, por Sorriso Maroto, Belo e LUDMILLA

9- Numanice Lud Session - Modo Avião / A Tua Voz / 700 Por Hora / Radar / A Música Mais Triste do Ano - Ao vivo, por LUDMILLA e Gloria Groove

10- Teu Segredo - Ao Vivo, por LUDMILLA e Júlio Sereno