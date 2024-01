BBB24: Após se salvar do paredão, Alane agradece Nossa Senhora de Nazaré ao vivo

A dupla de paraenses, Marcus Vinícus e Alane, foram dois dos emparedados do Paredão quíntuplo desta terça-feira (23). Os dois foram os mais votados para permanecer na casa. Alane, com 40,58%, liderou os votos e ao se salvar da Eliminação, agradeceu Belém e Nossa Senhora de Nazaré.

A paraense é devota assumida de Nossa Senhora de Nazaré. Durante o ao vivo desta terça-feira (23), Alane apareceu, apreensiva pelo resultado da votação, com um pedaço da corda do Círio de Nazaré nas mãos.

No domingo (21), após a formação do paredão, Alane presenteou o conterrâneo com um pedaço da corda também, para abençoar nesse momento de decisão.