BBB 24: Paraenses Alane e Marcus Vinicius são os mais votados para permanecer no programa

É do Pará! Alane Dias e Marcus Vinicius foram os mais votados para permanecer no Big Brother Brasil 24. A bailarina paraense ficou em primeiro lugar com 40,85% da média de votos para ficar. Seguida do seu conterrâneo e comissário de bordo com 20,75% dos votos.

No final do programa, a bailarina ainda agradeceu Belém do Pará pela permanência na casa. Alane e Marcus choraram abraçados na sala e agradeceram os votos que receberam da capital paraense.