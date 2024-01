BBB24: Rodriguinho defende brothers após falas sobre corpos das mulheres no reality

Rodriguinho, Pitel e Fernanda conversaram nesta terça-feira (23) sobre as eliminações de Pizane e Nizam, e especularam se os comentários feitos sobre as mulheres da casa tiveram influência nos resultados. O pagodeiro, então, defendeu os amigos.

"Se os meninos falaram de corpo de mulher... Os meninos são solteiros, f****", dispara o cantor. "Eu tenho certeza que não foi de uma forma escrota. Eu estou falando sério. Não lembro de uma escrotidão assim. Estou assustado com a frase do Pizane que ‘eu tenho medo de repetir'", justificou o pagodeiro.

Rodriguinho afirmou que não repetirá certas coisas, pois é casado, mas que não vê problema no comentário dos brothers: "É papo de homem. Eu não me lembro, eu queria me lembrar. Mas tenho certeza que se fosse algo escroto eu lembraria".