BBB 24: Após 'Sincerão', Davi não faz mesa de café da manhã e come pão seco

Acusado de desperdiçar comida na produção dos banquetes, Davi não montou uma mesa de café da manhã para os brothers nesta terça (23) no BBB 24, como costumava fazer todos os dias. Durante e após o "Sincerão" desta segunda-feira (22), o baiano do grupo "pipoca" foi um dos principais alvos de crítica da casa e, na manhã seguinte, decidiu por não organizar a refeição da casa.

Na Xepa, ele comeu apenas uma fatia de pão seco. Os telespectadores do BBB 24 elogiaram bastante a atitude do brother de conseguir, mesmo com alimentos mais simples, fazer um banquete organizado para o grupo da Xepa. Dentro da casa, porém, a atitude foi vista de outra maneira: desperdício de comida.

Em conversa com MC Bin Laden, Davi disse que cozinha de coração para os demais brothers, mas o funkeiro alertou que Davi não tem obrigação de cuidar sempre das refeições. "Você não tem essa responsabilidade aqui, você não é pai de ninguém.Todo mundo aqui já é marmanjo para se virar", afirmou o cantor.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)