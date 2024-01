Pode lavar frango cru na pia? Entenda os riscos na prática feita por Davi no BBB 24

Davi, considerado o principal cozinheiro do Big Brother Brasil 24, causou polêmica nas redes sociais nesta manhã de sexta-feira (19), ao adotar uma prática questionável na preparação do almoço do VIP. Enquanto preparava a comida, o participante chamou a atenção ao cortar o frango e lavar dentro da pia com a utilização de detergente, alguns pedaços chegam a cair até no ralo.

A prática, que é comum em muitas cozinhas, é considerada perigosa por apresentar alguns riscos à saúde.

Por que não se deve lavar o frango?

Ao lavar carne crua na pia, há uma maior probabilidade de disseminação de bactérias na superfície do alimento, o que pode resultar em riscos à saúde. O ato de lavar frango antes do cozimento é um erro muito comum que aumenta o perigo de intoxicação alimentar.

Além disso, as bactérias presentes na superfície da carne podem se espalhar pela pia, utensílios e outras superfícies da cozinha. Isso aumenta o risco de contaminação cruzada, que ocorre quando bactérias de um alimento contaminado são transferidas para outro alimento.

As bactérias mais comuns são a escherichia coli (coliformes fecais) e a salmonela, que também está presente em outros alimentos, como ovos.

Essas bactérias podem causar intoxicação alimentar, que se manifesta com sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos, febre e diarreia.

Como preparar o frango de forma segura?

No caso do frango, não é necessário lavá-lo, seja na pia ou em um recipiente separado. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), jeito mais fácil de deixar a carne mais limpar é levando para o fogo. As altas temperaturas são capazes de eliminar totalmente as bactérias.

As entidades de saúde e especialistas em segurança alimentar alertam também para a importância de lavar as mãos antes e depois de manipular os alimentos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)