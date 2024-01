BBB 24: Yasmin Brunet reclama de Davi após brother voltar do paredão: 'Raiva desse cara'

Após o resultado do terceiro paredão do Big Brother Brasil 24, nesta terça-feira (16), a participante Yasmin Brunet revelou que sente raiva de Davi, um dos emparedados da última berlinda que permaneceu no jogo com a maioria dos votos. A reclamação da sister camarote veio após o "pipoca" arrumar toda a comida da xepa.

"Tô com uma raiva desse cara. Voltando do paredão igual um boomerang. Peguei bode dele. Tudo que tava com pena virou bode. Não quero mais comer nada que ele faz. Tô com raiva desse cara. Não quero mais ver ele na minha frente", detonou a filha de Luiza Brunet.

A sister está na xepa, e é Davi quem tem organizado as refeições do grupo, apresentações organizadas e bem distribuídas, sendo bastante elogiado na internet. Yasmin, no entanto, não está satisfeita com a proatividade do brother, que prepara separadamente a comida vegana para Wanessa Camargo, e reclamou da forma com que ele tem usado a comida do grupo.

"Tô de saco cheio dessa merda. O cara pegou toda a comida da xepa e fez tudo, o que eu vou comer agora? Eu tenho síndrome do intestino irritado, vou ter que viver só de arroz? Tô de saco cheio dessa merda", disse a modelo.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)