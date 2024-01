BBB 24: Marcus Vinicius e Vinicius discutem antes de ir ao mercado

A manhã de hoje (17) foi marcada por um desentendimento entre os brothers. Antes de ir às compras no mercado, Marcus Vinicius e Vinicius se desentenderam por causa das compras. O atleta ficou incomodado com as frequentes reclamações de alguns confinados que estavam na xepa e o paraense o alfinetou, já que desde o início do programa o integrante do camarote faz parte do vip dos líders.

VEJA MAIS

O atleta opinou que os brothers estavam reclamando de forma exagerada. Segundo ele, ainda não há motivos para desespero por conta dos alimentos. "Passou só uma semana para estar reclamando de VIP e Xepa, só para avisar", disparou.

Marcus não gostou do tom usado pelo colega de confinamento e soltou uma indireta. "Não saiu do VIP, cara. Por isso está 'de boa'", respondeu. Vinicius não gostou e alfinetou o paraense. Ao perceber que o comissário de bom falava sobre ele, Vinicius disse que continua no vip por ser amigo das pessoas certas. "Quem tem amigo, tem tudo", complementou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)