Karol Conká manda indireta sobre comparações com Rodriguinho do BBB 24

A cantora Karol Conká usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para rebater as comparações que estão sendo feitas entre ela e Rodriguinho, participante do Big Brother Brasil 24.

A trajetória do cantor no reality show tem sido marcada por polêmicas, o que levou alguns internautas a compararem sua postura à da "mamacita" na 21ª edição do programa. Nas redes sociais, circulou até uma montagem com o rosto do cantor no corpo da rapper.

Karol, que foi eliminada com recorde de rejeição no BBB 21, usou o X, antigo Twitter, para mandar uma indireta sobre o assunto.

"Que esse dia seja maravilhoso, regado de uma criatividade que impossibilite vocês de fazerem comparações desnecessárias. E pontoan!", escreveu a cantora.

Nos comentários da publicação, a cantora recebeu o apoio de fãs. "Até porque você é uma nova mulher! Já limpou, limpou, limpou toda a energia negativa", disse um fã que teve o comentário curtido por Karol.

Outros internautas também criticaram Rodriguinho, argumentando que as atitudes do cantor são muito diferentes. "Você nos fazia rir, o Rodriguinho nos faz chorar de ódio. Fica tranquila que seu lugar está safe", disse um usuário. "Não tem comparação, você foi a pior! Te amo", comentou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de Oliberal.com)