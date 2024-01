Ludmilla manda recado ao cantar 'Vem Amor' e fãs apontam indireta para Rodriguinho

No último domingo (15), a cantora Ludmilla mandou um recado em seu show antes de cantar a música "Vem Amor" e os fãs estão interpretando a fala como uma indireta para Rodriguinho, que está confinado no BBB 24. Esta mesma canção foi criticada pelo integrante do time camarote após a apresentação da artista no reality show e gerou revolta nas redes sociais.

A artista ia cantar o trecho com teor explícito da música e viralizou ao supostamente mandar um recado para o confinado. "Se ficar put*, é pior", disse a intérprete de Maldivas. Confira:

O posicionamento do pagodeiro foi criticado e continua repercutindo até hoje. Após as críticas à Ludmilla, Silvana Oliveira, mãe da artista, também se pronunciou e rebateu o comentário do pagodeiro.

"Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? Aí, você vê onde está o 'recalque'. Outra coisa, amo as músicas do Gaab, filho dele. E fala palavrão, também. Aí, você vê onde está o machismo. Macho pode falar e mulher, não?", desabafou.

O que disse Rodriguinho?

Após o show de Lud, Rodriguinho e Wanessa Camargo conversaram com Yasmin Brunet sobre suas opiniões à respeito da apresentação. “Qualquer pessoa pode se escandalizar com a frase ‘bate com o p*u na minha cara”, disse ele.

Em seguida, Wanessa afirmou estar se sentindo velha e o cantor discordou, novamente criticando a canção. “Para você nova, ia ser feia esta frase. Esta frase não é legal. Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra 'bate o p*u na minha cara'. Nada para mim vai ser legal”, desabafou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)