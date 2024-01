BBB 24: Rodriguinho afirma que está no seu limite

Durante um bate-papo com Leidy Elin na sala do BBB24, Rodriguinho afirma: "Que loucura, né? Não sei se eu aguento, não. Eu já estou no meu limite".

Leidy Elin comenta que só fez uma semana. E o cantor dispara: "Exatamente por isso". Beatriz, então, diz: "Mas acabou de começar, Rodrigo, o programa".

"Eu vou ficar até onde der, nunca vou apertar um botão para sair, mas...". Leidy Elin questiona: "Você está falando que pra você tanto faz, como tanto fez?". Rodriguinho, então, diz: "Não, porque estou aprendendo muita coisa". "Lá fora eu fujo de discussão", completa ele.