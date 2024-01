BBB 24: Luigi 'dorme' durante 'Sincerão' e diverte internautas

Durante a primeira dinâmica do 'Sincerão' do BBB 24, no programa ao vivo desta segunda-feira (15), muitas pessoas estavam eufóricas e atentas, mas nem todas.

Enquanto o Líder Lucas Henrique e os emparedados Beatriz, Davi e Pizane participavam da dinâmica, os outros participantes puderam assistir a dinâmica da sala e expressavam suas reações. Porém, a que mais chamou atenção foi a de Luigi, que não passou despercebida.

VEJA MAIS

Enquanto estavam debatendo no 'Sincerão', Luigi brigava com o sono.

Enquanto Pizane falava sobre ser ou não planta, Luigi foi visto fechando os olhos e tirando uma soneca.

Os internautas, trataram logo de comentar o tema. Veja: