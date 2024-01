BBB 24: Mãe de Davi usa carro de som para pedir votos ao filho; vídeo

Em três paredões do Big Brother Brasil 24, Davi foi para dois. Inclusive, ele está disputando a preferência do público nesta semana. Fora da casa, a sua mãe Elisângela Brito, às ruas de Salvador (BA), pedir votos para o filho. Usando um carro de som, ela pedia para que Davi permaneça no programa.

A estratégia "raiz" da mãe, Elisângela, foi para o primeiro paredão que o brother participou. A ação foi registrada em um vídeo publicado neste domingo (14) no X, antigo Twitter. Nas imagens, é possível ver um carro no bairro de Cajazeiras anunciando que a mãe de Davi está dentro do veículo pedindo votos para os moradores daquela região, onde seu filho cresceu.

A mãe de Davi republicou o vídeo em seu perfil oficial.

"Davi está me dando muito orgulho. Ele merece estar ali. Davi já vendeu água, comida, já serviu ao Exército. Ele tem uma estrada muito boa e hoje eu digo que Deus viu toda a estrada desse jovem, de 21 anos, mas que tem muita história", disse Elisângela em entrevista à rádio local Portal Salvador FM.

Vale lembrar, que este ano, a votação é para quem deve permanecer no reality. A próxima eliminação será na terça-feira (16).