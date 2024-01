BBB 24: No Raio-X, Davi pede desculpas por fala homofóbica

Davi virou assunto nas redes sociais após uma fala considerada homofóbica na madrugada desta segunda-feira (15). O brother usou o termo "viado" em comparação com "homem".

Na discussão, o baiano de 21 anos questionava o comportamento do rival de jogo, e disse: "Sou homem, não sou viado, não". Após ser alertado por colegas como Michel e Isabelle Nogueira sobre a problemática em seu discurso - já que homens gays continuam sendo homens - e se desculpar com os colegas, Davi usou o Raio-X para se retratar com o público.

Na manhã desta segunda-feira (15), o brother desabafou no Raio-X. "Eu sei que cheguei a estrapolar um pouquinho em algumas palavras que eu falei com relação a minha discussão com Nizam, mas eu expressei tudo para fora aquilo que eu estava sentindo naquele momento", iniciou.

"Foi tudo de coração e de sincera verdade. Eu tive que desabafar e falar mesmo, porque eu não gosto de falsidade comigo. Sou uma pessoa muito sincera, verdadeira, tenho coração muito grande, gosto de abraçar a todos, gosto de brincar com todos e não aceito esse tipo de atitude comigo", completou.

"Utilizei palavras que não cabiam naquele momento, mas o restante foi do coração, eu botei para fora o que estava sentindo. Acho que tem que ser assim mesmo...Acordei com confiança, vou continuar com confiança, determinação e garra para chegar na final", concluiu.