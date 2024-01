BBB 24: Entenda como vai funcionar a nova dinâmica, o 'Sincerão'

Em 2024, o Big Brother Brasil não terá o tradicional Jogo da Discórdia, que acontecia toda segunda-feira à noite. A partir desta edição, no mesmo dia e horário, acontecerá uma nova dinâmica: o Sincerão.

Em entrevista ao podcast ‘Isso é Fantástico’, o Big Boss, Boninho, explicou para Renata Capucci como essa nova dinâmica do game vai funcionar. Este novo jogo vai trazer uma conversa dos protagonistas da semana com Tadeu Schmidt. “Vai ser o Líder, o Anjo e os indicados ao Paredão. Eles vão do lado de fora da casa e Tadeu vai provocar algumas perguntas com eles”, explicou Boninho.

O ‘elenco protagonista’ da semana irá conversar com o apresentador e ele deve fazer perguntas aos brothers sobre os outros participantes, o que eles estão achando de tudo.

Enquanto isso, os outros brothers estarão assistindo tudo, do lado de dentro da casa. “O resto da casa vai assistir a esse momento sem poder dar a réplica. A ideia é que eles ouçam o que eles estão falando e, depois que acabar o programa, o Multishow e o Globoplay vão se deleitar nesse reencontro sempre maravilhoso, sempre delicioso e calmo que eles vão ter na volta dessas críticas e percepções”, ironizou Boninho.