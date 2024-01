Enquete UOL BBB: Parcial aponta Davi como o favorito do público para seguir no jogo; confira

A terceira eliminação do "BBB 24" acontece nesta terça-feira (16) e a disputa entre Davi, Beatriz e Lucas Pizane parece que será acirrada. É o que indica a projeção da enquete UOL.

Os três brothers estão praticamente empatados, mas os números já apontam um favorito: Davi, no segundo paredão consecutivo, aparece na frente com 37,68% dos votos para permanecer na casa. Beatriz está em segundo lugar, com 32,09%. O eliminado deve ser Lucas Pizane, que está em último lugar com 30,23%. Até o momento*, a enquete UOL já recebeu 201.525 votos.

Vale lembrar que, agora, o público vota para o brother ficar na casa. Os dados da enquete UOL são apenas projeções e não refletem na votação final, que ocorre apenas no site Gshow.