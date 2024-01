BBB 24: Alane Dias tem nova crise de ansiedade

A sister Alane Dias teve uma nova crise de ansiedade na manhã desta segunda-feira (15), no BBB24. As câmeras do reality mostraram o momento em que paraense se isola na despensa do reality para respirar fundo e controlar os ânimos.

Ainda não se sabe o que pode ter causado o novo gatilho, mas o clima na casa anda bem pesado após a formação do novo paredão, que levou muitos brother a discutirem de forma exaltada no BBB.

Esta é a segunda vez que Alane passa mal em função de uma crise nervosa. No último sábado (13), a sister chegou a desmaiar durante uma conversa com Nizam, que envolvia uma fofoca sobre a participante Vanessa Lopes.

Na ocasião, ela foi atendida no confessionário do programa e retornou melhor para a continuidade do programa.

No perfil oficialmente da bailarina, os administradores pediram que os fãs mandem energias positivas para que Alane supere os momentos de crise na casa.

"Alane, infelizmente, teve outra crise de ansiedade. Vamos torcer para que ela fique bem e mandar muita energia positiva", escreveram na publicação.