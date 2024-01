BBB 24: Alane canta música de Dona Onete para os brothers

A representante paraense no reality mais assistido do Brasil, Alane Dias, sempre traz referências da cultura local durante o programa. Na manhã desta segunda-feira (15), reunida com os outros participantes em um momento de descontração, Alane cantou a música Banzeiro, de Dona Onete.

O trecho da paraense puxando a música "Banzeiro" foi divulgado pelo perfil oficial da modelo, no Twitter.