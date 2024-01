BBB 24: 'Me chamam de Marquezine do Pará', diz a paraense Alane Dias

A bailarina paraense Alane Dias, de 24 anos, uma das participantes selecionadas para o BBB 24, falou sobre os cometários feitos a respeito de sua semelhança com a atriz Bruna Marquezine. Nas redes sociais de Alane, muitos comparam a influencer com a artista brasileira.

VEJA MAIS

“Houve um momento em que fiquei receosa com isso porque sempre quis fazer minha carreira de atriz dar certo e pensava: ‘Será que vão querer alguém parecida com ela?’ Não queria ser sósia de ninguém. Hoje, ressignifiquei. As pessoas falam isso como elogio, e é um baita elogio, uma grande atriz que está representando o Brasil. Nunca chegou nela, mas espero que agora chegue”, disse a influencer.