Enquete BBB UOL: Alane Dias lidera enquete de preferência entre os 18 participantes anunciados

Alane Dias, 24 anos, vencedora do Rainha das Rainhas de 2018 e a única mulher representando o Pará no Big Brother Brasil 2024, parece que ganhou o gosto do público. É o que mostra a Enquete BBB UOL, que consiste em saber a preferência dos internautas sobre os 18 primeiros participantes anunciados. A jovem, que já soma 201 mil seguidores no Instagram, atingiu o primeiro lugar com 27,3% dos votos. Além de Alane, o comissário de voo Marcus Vinicius, 30, entra na competição representando o Estado.

Os brothers e sisters que estão disponíveis para voto, entre Camarote e Pipoca, foram revelados na sexta-feira (5). Em segundo lugar na votação, a vendedora Beatriz concentra 27,27%. Mais atrás, com 17,07, vem a brasiliense Vanessa Lopes, 22, que é dançarina e criadora de conteúdo. Até às 8h deste sábado (6), a votação contabilizava mais de 10 mil votos.

No próximo domingo (07), durante o Fantástico, serão apresentados outros 14 possíveis participantes: 7 homens e 7 mulheres; desses, oito também entrarão na casa. A temporada 2024 do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira (08).