BBB 24: Deborah Secco diz que gosta da paraense Alane e comenta sobre Davi

A atriz Deborah Secco conversou com os fãs na saída dos estúdios Globo e falou sobre os participantes que estão entre seus favoritos no BBB 24. Segundo a artista, a paraense Alane Dias está entre os seus participantes favoritos. A Lara de "Elas Por Elas" também deu sua opinião sobre uma das falas de Davi dentro do programa, que continua repercutindo nas redes sociais.

Ao ser questionada sobre para quem vai a torcida, a global disse que o reality ainda está só no começo para decidir, mas que Alane, Yasmin, Davi e Beatriz são os seus favoritos, com potencial para chegar à final. "Acho que é muito cedo, ainda. Gosto ali da Bia, da Alane, do Davi e Yasmin", disse.

Debora aproveitou ainda para puxar um "Fora, Pizane", participante que está no paredão ao lado da vendedora natural de Guarulhos (SP).

Deborah respondeu a uma pergunta sobre o comportamento de Davi na madrugada de hoje (15). Em uma discussão com Nizam, o baiano disse que foi “criado como homem e não como viado” por seu pai e dividiu comentários na web.

A atriz reconheceu a falha do participante que integra sua lista de favoritos, mas acredita que não foi proposital. "Davi errou, gente. Errou e não dá para 'passar pano' para o erro, mas ele não dá para perder para esse grupo. Eu não acho que ele errou por falta de caráter, acho que errou por falta de informação nesse país tão homofóbico, não é?", respondeu.

"Às vezes a informação não chega mesmo em alguns lugares. Na hora que ele entendeu que errou, ele pediu desculpas, diferente dos outros que seguem errando, achando que são o máximo", complementou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)