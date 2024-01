BBB 24: Alane e Marcus falam sobre o Círio de Nazaré para Wanessa e Beatriz

Os paraenses Alane e Marcus Vinícius falaram sobre o Círio de Nazaré em uma conversa com Wanessa e Beatriz. No bate-papo com as amigas de confinamento, os dois explicaram detalhes sobre a festa religiosa e qual a importância do evento, comemorado em outubro, para a população do estado.

Os quatro confinados estavam no quarto quando Alane mostrou o bracelete que carrega em homenagem à santa padroeira. Em seguida, a atriz disse que fez três pedidos e afirmou que o período da festa, comemorada em outubro, é muito importante para ela.

"Independente de religião, eu sou muito ligada ao Círio, porque para mim é uma coisa surreal. Lá tem a corda do Círio, que as pessoas fazem a promessa para puxar a berlinda", explicou.

Em seguida, Wanessa Camargo perguntou se os paraenses conhecem a cantora Liah Soares e disse que a artista chegou a convidá-la para ir em Belém no ano passado. Marcus Vinícius então explicou que a cidade fica "um caos bom" no fim de semana do Círio, quando muitos turistas chegam à capital paraense e Alane revela aos brothers que levou um pedaço da corda para dentro do programa.

"A corda é um dos maiores símbolos do Círio. Eu trouxe um pedaço da corda, posso mostrar", contou Alane. "É uma das maiores procissões religiosas do mundo", complementou o comissário de voo.

"Quando eu estava tentando entrar aqui, eu fui para Belém no Círio e falei para Nossa Senhora de Nazaré que eu ia na corda para entrar no BBB. Poxa, eu estou aqui, não é? É surreal", relembrou a modelo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)